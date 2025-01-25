Суд відмовився продовжити арешт президента Південної Кореї

Суд відхилив запит прокуратури на продовження терміну утримання під вартою президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Підстав залишити лідера під арештом ще на 10 днів не знайдено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке веде розслідування, у четвер, 23 січня, передало справу до прокуратури і попросило висунути Юну звинувачення у заколоті та зловживанні владою.
Генеральний прокурор заявив, що термін утримання відстороненого глави держави під вартою має закінчитися приблизно 28 січня. Вони очікують, що прокурори звернуться до суду з проханням продовжити його ще на 10 днів, перш ніж вони офіційно висунуть звинувачення президенту.
Однак Центральний районний суд Сеула у п'ятницю, 24 січня, відхилив запит прокуратури, пославшись на відсутність достатніх підстав для продовження розслідування у рамках повноважень прокуратури, адже справу вже було передано до прокуратури.
За законом, підозрюваний може перебувати під арештом до 10 днів з можливим продовженням ще на 10 днів. Суд арештував главу держави в неділю, 19 січня.
Адвокати Юна послідовно заявляють, що CIO не має повноважень вести його справу, адже закон передбачає широкий перелік високопосадовців і порушень, які він може розслідувати, але не містить жодної згадки про заколот.
Вони також заявили, що будь-яке кримінальне розслідування має бути проведене після того, як Конституційний суд вирішить, чи відстороняти Юна від посади в рамках окремого судового процесу щодо його імпічменту.
У п'ятницю адвокати опублікували заяву, в якій привітали рішення суду, заявили, що перевірка CIO була незаконною, і закликали прокуратуру відновити розслідування.
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні воєнний стан. Таким чином глава держави спробував обмежити діяльність опозиції та ввести цензуру в ЗМІ.
Рішення спровокувало політичну кризу, що супроводжувалася акціями протесту в Сеулі. Парламент і уряд не підтримали рішення президента. Згодом Юн скасував воєнний стан, - від тривав близько шести годин.
14 грудня корейський парламент оголосив Юну імпічмент і відсторонив його від виконання обов'язків.
15 січня правоохоронці з другої спроби затримали Йоля і помістили його до Сеульського центру утримання під вартою.
18 січня суд видав ордер на офіційний арешт президента.
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