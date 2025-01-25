Суд відмовився продовжити арешт президента Південної Кореї

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке веде розслідування, у четвер, 23 січня, передало справу до прокуратури і попросило висунути Юну звинувачення у заколоті та зловживанні владою.

Генеральний прокурор заявив, що термін утримання відстороненого глави держави під вартою має закінчитися приблизно 28 січня. Вони очікують, що прокурори звернуться до суду з проханням продовжити його ще на 10 днів, перш ніж вони офіційно висунуть звинувачення президенту.

Однак Центральний районний суд Сеула у п'ятницю, 24 січня, відхилив запит прокуратури, пославшись на відсутність достатніх підстав для продовження розслідування у рамках повноважень прокуратури, адже справу вже було передано до прокуратури.

За законом, підозрюваний може перебувати під арештом до 10 днів з можливим продовженням ще на 10 днів. Суд арештував главу держави в неділю, 19 січня.

Позиція захисту президента

Адвокати Юна послідовно заявляють, що CIO не має повноважень вести його справу, адже закон передбачає широкий перелік високопосадовців і порушень, які він може розслідувати, але не містить жодної згадки про заколот.

Вони також заявили, що будь-яке кримінальне розслідування має бути проведене після того, як Конституційний суд вирішить, чи відстороняти Юна від посади в рамках окремого судового процесу щодо його імпічменту.

У п'ятницю адвокати опублікували заяву, в якій привітали рішення суду, заявили, що перевірка CIO була незаконною, і закликали прокуратуру відновити розслідування.