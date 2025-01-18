Суд ухвалив рішення про арешт президента Південної Кореї
Суд у Південній Кореї видав ордер на офіційний арешт президента Юн Сук Йоля. Раніше його було імпічментовано, після невдалої спроби запровадити воєнний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Західний окружний суд Сеула видав ордер за звинуваченнями в тому, що Юн очолював повстання та зловживав своєю владою, коли він оголосив воєнний стан 3 грудня.
Після видачі ордера слідчі можуть тримати Юна під вартою до 20 днів, включаючи ті дні, які він уже провів у центрі ув'язнення після затримання у своїй резиденції в Сеулі в середу.
Управління з розслідування корупції для високопосадовців планує через 10 днів передати опіку Юна прокуратурі.
Очікується, що прокуратура проведе подальше розслідування щодо нього та висуне йому звинувачення до закінчення 20 днів.
Справа про заколот щодо президента Південної Кореї
Нагадаємо, що 3 грудня президент Республіки Корея Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан. Причиною стало бажання обмежити діяльність опозиції та ввести цензуру в ЗМІ.
Однак уряд і парламент зобов'язали главу держави скасувати особливий режим. Юн вибачився за те, що ухвалив таке рішення. Загалом воєнний стан тривав близько 6 годин.
14 грудня парламент Республіки Корея оголосив імпічмент президенту Юну та відсторонив його від виконання обов'язків.
У середу, 15 січня, правоохоронці з другої спроби проникли до маєтку президента й арештували його.
Юна допитали і помістили до Сеульського центру утримання під вартою.
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