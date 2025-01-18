Суд ухвалив рішення про арешт президента Південної Кореї

Суд у Південній Кореї видав ордер на офіційний арешт президента Юн Сук Йоля. Раніше його було імпічментовано, після невдалої спроби запровадити воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Західний окружний суд Сеула видав ордер за звинуваченнями в тому, що Юн очолював повстання та зловживав своєю владою, коли він оголосив воєнний стан 3 грудня.

Після видачі ордера слідчі можуть тримати Юна під вартою до 20 днів, включаючи ті дні, які він уже провів у центрі ув'язнення після затримання у своїй резиденції в Сеулі в середу.

Управління з розслідування корупції для високопосадовців планує через 10 днів передати опіку Юна прокуратурі.