Суд отказался продлить арест президента Южной Кореи

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), которое ведет расследование, в четверг, 23 января, передало дело в прокуратуру и попросило выдвинуть Юну обвинения в мятеже и злоупотреблении властью.

Генеральный прокурор заявил, что срок содержания отстраненного главы государства под стражей должен закончиться примерно 28 января. Они ожидают, что прокуроры обратятся в суд с просьбой продлить его еще на 10 дней, прежде чем они официально выдвинут обвинения президенту.

Однако Центральный районный суд Сеула в пятницу, 24 января, отклонил запрос прокуратуры, сославшись на отсутствие достаточных оснований для продолжения расследования в рамках полномочий прокуратуры, поскольку дело уже было передано в прокуратуру.

Согласно закону, подозреваемый может находиться под арестом до 10 дней с возможным продлением еще на 10 дней. Суд арестовал главу государства в воскресенье, 19 января.

Позиция защиты президента

Адвокаты Юна последовательно заявляют, что CIO не имеет полномочий вести его дело, ведь закон предусматривает широкий перечень высокопоставленных чиновников и нарушений, которые он может расследовать, но не содержит никакого упоминания о мятеже.

Они также заявили, что любое уголовное расследование должно быть проведено после того, как Конституционный суд решит, отстранять ли Юна от должности в рамках отдельного судебного процесса по его импичменту.

В пятницу адвокаты опубликовали заявление, в котором приветствовали решение суда, заявили, что проверка CIO была незаконной, и призвали прокуратуру возобновить расследование.