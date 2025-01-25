Суд відмовився продовжити арешт президента Південної Кореї

Суд відхилив запит прокуратури на продовження терміну утримання під вартою президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Підстав залишити лідера під арештом ще на 10 днів не знайдено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке веде розслідування, у четвер, 23 січня, передало справу до прокуратури і попросило висунути Юну звинувачення у заколоті та зловживанні владою.

Генеральний прокурор заявив, що термін утримання відстороненого глави держави під вартою має закінчитися приблизно 28 січня. Вони очікують, що прокурори звернуться до суду з проханням продовжити його ще на 10 днів, перш ніж вони офіційно висунуть звинувачення президенту.

Однак Центральний районний суд Сеула у п'ятницю, 24 січня, відхилив запит прокуратури, пославшись на відсутність достатніх підстав для продовження розслідування у рамках повноважень прокуратури, адже справу вже було передано до прокуратури.

За законом, підозрюваний може перебувати під арештом до 10 днів з можливим продовженням ще на 10 днів. Суд арештував главу держави в неділю, 19 січня.

Позиція захисту президента

Адвокати Юна послідовно заявляють, що CIO не має повноважень вести його справу, адже закон передбачає широкий перелік високопосадовців і порушень, які він може розслідувати, але не містить жодної згадки про заколот.

Вони також заявили, що будь-яке кримінальне розслідування має бути проведене після того, як Конституційний суд вирішить, чи відстороняти Юна від посади в рамках окремого судового процесу щодо його імпічменту.

У п'ятницю адвокати опублікували заяву, в якій привітали рішення суду, заявили, що перевірка CIO була незаконною, і закликали прокуратуру відновити розслідування.