Суд отказался продлить арест президента Южной Кореи

Суд отклонил запрос прокуратуры на продление срока содержания под стражей президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Основания оставить лидера под арестом еще на 10 дней не найдены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), которое ведет расследование, в четверг, 23 января, передало дело в прокуратуру и попросило выдвинуть Юну обвинения в мятеже и злоупотреблении властью.

Генеральный прокурор заявил, что срок содержания отстраненного главы государства под стражей должен закончиться примерно 28 января. Они ожидают, что прокуроры обратятся в суд с просьбой продлить его еще на 10 дней, прежде чем они официально выдвинут обвинения президенту.

Однако Центральный районный суд Сеула в пятницу, 24 января, отклонил запрос прокуратуры, сославшись на отсутствие достаточных оснований для продолжения расследования в рамках полномочий прокуратуры, поскольку дело уже было передано в прокуратуру.

Согласно закону, подозреваемый может находиться под арестом до 10 дней с возможным продлением еще на 10 дней. Суд арестовал главу государства в воскресенье, 19 января.

Позиция защиты президента

Адвокаты Юна последовательно заявляют, что CIO не имеет полномочий вести его дело, ведь закон предусматривает широкий перечень высокопоставленных чиновников и нарушений, которые он может расследовать, но не содержит никакого упоминания о мятеже.

Они также заявили, что любое уголовное расследование должно быть проведено после того, как Конституционный суд решит, отстранять ли Юна от должности в рамках отдельного судебного процесса по его импичменту.

В пятницу адвокаты опубликовали заявление, в котором приветствовали решение суда, заявили, что проверка CIO была незаконной, и призвали прокуратуру возобновить расследование.