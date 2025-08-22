Суд відмовив у стягненні 21 млн гривень з "Прогресу" за затримку постачання протитанкових гранат

Позов подали через підозру, що Дочірнє підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" Держкомпанії "Укрспецекспорт" порушило контракт від березня 2024 року на постачання 5285 гранат ПГ-9В-73 мм на суму понад 139 млн грн.

Агенція закупівель Міноборони, як позивач, вимагала 21,6 млн грн штрафних санкцій за затримку поставки озброєння - понад 11,8 млн грн пені та майже 9,8 млн грн штрафу.

Суд встановив, що зброя була поставлена 27 жовтня 2024 року відповідно до умов додаткової угоди. У ній передбачалося, що терміни рахуються як 70 днів від моменту отримання дозволів на експорт від усіх уповноважених органів.

Болгарія видала дозвіл 8 жовтня, тож кінцевим терміном була дата 17 грудня. Відтак, "Прогрес" виконав контракт вчасно, і порушення умов контракту з боку підприємства не встановлено.

Також з’ясувалося, що для поставки потрібні були дозволи від двох країн - Румунії та Болгарії. Позивач помилково вважав, що достатньо лише румунського дозволу. Цю позицію суд спростував на основі наданих доказів, зокрема міжнародних товарно-транспортних накладних та ліцензій на експорт.

У результаті суд своїм рішенням №910/3314/25 визнав вимоги необґрунтованими і недоведеними та поклав витрати зі сплати судового збору на позивача.