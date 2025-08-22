Суд отказал во взыскании 21 млн гривен с "Прогресса" за задержку поставки противотанковых гранат

Иск подали по подозрению, что Дочернее предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс" Госкомпании "Укрспецэкспорт" нарушило контракт от марта 2024 года на поставку 5285 гранат ПГ-9В-73 мм на сумму свыше 139 млн грн.

Агентство закупок Минобороны, как истец, требовало 21,6 млн грн штрафных санкций за задержку поставки вооружения - более 11,8 млн грн пени и почти 9,8 млн грн штрафа.

Суд установил, что вооружение было поставлено 27 октября 2024 года в соответствии с условиями дополнительного соглашения. В нем предполагалось, что сроки считаются как 70 дней с момента получения разрешений на экспорт от всех уполномоченных органов.

Болгария выдала разрешение 8 октября, так что конечным сроком была дата 17 декабря. Следовательно, "Прогресс" выполнил контракт вовремя, и нарушение условий контракта со стороны предприятия не установлено.

Также выяснилось, что для поставки требовались разрешения от двух стран - Румынии и Болгарии. Истец ошибочно полагал, что достаточно только румынского разрешения. Эту позицию суд опроверг на основе предоставленных доказательств, в частности, международных товарно-транспортных накладных и лицензий на экспорт.

В результате суд своим решением №910/3314/25 признал требования необоснованными и недоказанными и возложил расходы по уплате судебного сбора на истца.