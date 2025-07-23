Суд відмовив нардепу Ар’єву у позові проти Стефанчука: що відомо

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову народного депутата Володимира Ар’єва до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Так, Ар’єв оскаржував два розпорядження, які, на його думку, обмежують право депутатів на самостійне ведення зовнішньополітичної діяльності.
Суд визнав, що розпорядження мають організаційно-технічний характер і не створюють нових норм права.
Вони не обмежують право депутата на спілкування з іноземними представниками, якщо це не пов’язано з офіційним представництвом України.
Суд також наголосив, що голова Верховної Ради діяв у межах дискреційних повноважень, передбачених Конституцією та регламентом.
Позов стосувався розпоряджень №1366 та №1367, які регламентують порядок оформлення закордонних відряджень народних депутатів в умовах воєнного стану.
Ар’єв стверджував, що ці акти фактично перетворюють дозвіл на відрядження у "виїзну візу", що залежить від розсуду керівництва парламенту.
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