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Суд відмовив нардепу Ар’єву у позові проти Стефанчука: що відомо

Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову народного депутата Володимира Ар’єва до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Так, Ар’єв оскаржував два розпорядження, які, на його думку, обмежують право депутатів на самостійне ведення зовнішньополітичної діяльності. 

Суд визнав, що розпорядження мають організаційно-технічний характер і не створюють нових норм права.

Вони не обмежують право депутата на спілкування з іноземними представниками, якщо це не пов’язано з офіційним представництвом України.

Суд також наголосив, що голова Верховної Ради діяв у межах дискреційних повноважень, передбачених Конституцією та регламентом.

Чого стосувався позов

Позов стосувався розпоряджень №1366 та №1367, які регламентують порядок оформлення закордонних відряджень народних депутатів в умовах воєнного стану.

Ар’єв стверджував, що ці акти фактично перетворюють дозвіл на відрядження у "виїзну візу", що залежить від розсуду керівництва парламенту.

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Володимир Ар'євРуслан СтефанчукСуд