Суд отказал нардепу Арьеву в иске против Стефанчука: что известно

Так, Арьев оспаривал два распоряжения, которые, по его мнению, ограничивают право депутатов на самостоятельное ведение внешнеполитической деятельности.

Суд признал, что распоряжения имеют организационно-технический характер и не создают новых норм права.

Они не ограничивают право депутата на общение с иностранными представителями, если это не связано с официальным представительством Украины.

Суд также подчеркнул, что председатель Верховной Рады действовал в пределах дискреционных полномочий, предусмотренных Конституцией и регламентом.