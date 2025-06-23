Суд зобов’язав Росію компенсувати METRO понад 377 млн за захоплений ТЦ у Маріуполі

Господарський суд Донецької області зобов’язав Російську Федерацію виплатити ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" понад 377 млн грн. Це компенсація за майнову шкоду, завдану втратою рухомого і нерухомого майна, внаслідок окупації Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Йдеться про торговельний центр METRO, розташований на Запорізькому шосе в Маріуполі, який на момент вторгнення перебував у власності компанії.

Після окупації міста будівля магазину була захоплена військовими РФ і, за повідомленнями ЗМІ, перетворена на так званий "гуманітарний штаб" Росії.

За даними METRO, на момент початку повномасштабної агресії компанія не мала можливості вивести з ТЦ усе майно, що там зберігалося.

Унаслідок втрати контролю над об’єктом всі товари були розграбовані або втрачені, а компанія понесла серйозні матеріальні втрати.

Загальна сума збитків склала:

114,9 млн грн - прямі збитки (майно, товари, обладнання);

- прямі збитки (майно, товари, обладнання); 262,7 млн грн - упущена вигода від зупинки роботи ТЦ.

Суд дійшов висновку, що збройна агресія Російської Федерації проти України позбавила компанію можливості користуватися своїм майном, а сам факт захоплення ТЦ є порушенням норм міжнародного права та Конституції України. Суд також зазначив, що РФ не може посилатися на судовий імунітет у справах щодо відшкодування шкоди, завданої актами агресії.

Росія участі в розгляді справи не брала, проте, суд визнав її належним чином повідомленою, зокрема завдяки направленню документів поштою через Францію та на офіційні електронні адреси Генеральної прокуратури РФ.

Пояснення юриста

Як пояснює юрист Клим Братковський, це рішення дозволяє METRO офіційно підтвердити, що втрата товарів сталася внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а не з вини компанії.

"Відтак, METRO не несе відповідальності перед постачальникам за неоплачену продукцію, яка зберігалася в ТЦ. Крім того, це рішення може бути використане для стягнення збитків з російських активів за кордоном", - додає він.