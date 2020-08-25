Суд по-прежнему не видит государственной заинтересованности в деле "Мотор Сичи", - адвокат

Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство об отводе следственного судьи Лидии Шебуняемой по делу об аресте акций ПАО "Мотор Сич". Адвокаты заявляли об отводе судьи из-за ее необъективности.

Об этом в комментариях журналистам заявил адвокат Александр Максименко, представляющий интересы одной из компании-акционера ПАО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания во вторник, 25 августа, в Шевченковском районном суде.

Как известно, 14 августа заседание суда об отмене ареста акций "Мотор Сичи" было перенесено, поскольку адвокаты истца, компании-акционера АО "Мотор Сич" инициировали отвод судьи Лидии Шебуняевой, сомневаясь в ее объективности.

По словам адвокатов, Шебуняева проигнорировала поддержанное прокурором ходатайство о вызове в суд представителей ряда государственных органов, причастных к аресту - СБУ, АМКУ, Офис президента и других.

Свое ходатайство адвокаты обосновали тем, что президент Украины, премьер-министр Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и Антимонопольный комитет Украины публично выразили свою позицию о необходимости защиты интересов государства в связи с продажей акций АО "Мотор Сич", соответственно, всем заинтересованным лицам должна быть предоставлена возможность выразить свою позицию в рамках данного дела, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность процесса.

"Мы хотели обеспечить прозрачное рассмотрение этого дела и привлечь к судебному заседанию государственные органы, которые тем или иным образом могут теоретически быть связаны с АО" Мотор Сич ". Как вы помните следственная судья Шебеняева на прошлом заседании отказала нам в нашем ходатайстве, в связи с чем мы решили заявить об отводе, поскольку считаем, что дальнейшее рассмотрение следственной судьи этого ходатайства может быть предвзято", - заявил Максименко.

Также, по словам адвокатов, в едином реестре судебных решений они нашли другие основания для отвода этого следственного судьи.

"Следственная судья уже рассматривала ходатайство других акционеров об отмене арестов, а также эта самая следственная судья накладывала арест на акции, в том числе, которое мы обжалуем в этом судебном разбирательстве. К сожалению, сегодня на судебном заседании другая следственная судья отказала в удовлетворении нашего заявления об отводе и, таким образом, мы продолжим рассмотрение ходатайства об отмене ареста вместе со следственной судьей Шебуняевой. Понятно, что мы не совсем согласны с этим решением, однако, в настоящее время мы ничего сделать не можем. Мы понимаем, что дальнейшее рассмотрение и законность этого дела - под большим вопросом, а дальнейшее рассмотрение нашего ходатайства скорее всего не будет беспристрастным и всесторонним, но мы вынуждены дальше продолжать слушать именно в этом составе судей, то есть с участием следственного судьи Шебуняевой", - добавляет Максименко.

В то же время, дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

Напомним, 18 августа Киевский апелляционный суд также начал рассматривать дело по аресту акции ПАО "Мотор Сичи".

Раньше судья Шевченковского райсуда Киева признала отсутствие государственных интересов в деле "Мотор Сичи".

Адвокат компании-акционера усомнился в объективности судьи, посчитав подобные действия предвзятыми, и вынужден был заявить про отвод судьи.

Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 приобрела корпоративные права предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Совет директоров компании Skyrizon, обладающий большим пакетом акций ПАО "Мотор Сич", надеется, что здравый смысл вокруг предприятия победит, и ограничения на осуществление деятельности в Украине будут сняты.

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, помешает украинской инвестиционной привлекательности и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.