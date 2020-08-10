Китайские инвесторы "Мотор Сичи" сделали первое заявление после подачи с DCH заявки в АМКУ

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org / Freeman88)

В Skyrizon подчеркивают заинтересованность китайских инвесторов в долгосрочном развитии ПАО "Мотор Сич"

Совет директоров компании Skyrizon, владеющей крупным пакетом акций ПАО "Мотор Сич", надеется, что здравый смысл вокруг предприятия восторжествует, и ограничения на осуществление деятельности в Украине будут сняты.

Об этом говорится в первом заявлении Skyrizon после блокирующих действий со стороны Антимонопольного комитета.

"5 лет назад с надеждой и энтузиазмом мы приехали в Украину и инвестировали в компанию "Мотор Сич". Мы верили в светлое будущее компании благодаря сочетанию отличной украинской авиационной продукции и постоянного высокого рыночного спроса со стороны Китая. Все эти пять лет мы выполняем свои обещания, уважая наших партнёров, соблюдая местное законодательство и следуя принципу взаимной выгоды. Компания "Мотор Сич" не смогла бы разрабатывать новые продукты и проекты, а также сохранять тысячи рабочих мест без наших инвестиций. Это всегда был коммерческий проект, основанный на результатах нашего исследования рыночного спроса на продукты и технологии с учётом деловых отношений и целей. Нам очень жаль, что, по прошествии 5 лет, мы испытали только замешательство и разочарование", - заявили инвесторы.

Совет директоров Skyrizon подчеркивает заинтересованность китайских инвесторов в долгосрочном развитии ПАО "Мотор Сич" на существующей производственной базе в Запорожье и подтверждает готовность сохранить "Мотор Сич" на украинской земле.

"Поэтому мы сразу же инвестировали в компанию немалые деньги. У нас есть грандиозный план для достижения нашей долгосрочной цели, которая включает в себя вливание значительных инвестиций в компанию "Мотор Сич" на территории Украины, в Запорожье, для поддержания и увеличения производственной мощности завода", - добавляют в компании.

В то же время, руководство Skyrizon отмечает, что рассматривает сотрудничество с группой DCH как перспективное, к тому же компании будет принадлежать более 25% акций компании, что дает им право участвовать в управлении и сохранять ее украинские особенности.

"Мы полностью поддерживаем заявление Александра Ярославского, владельца и президента компании DCH, поскольку мы знаем его как человека, искренне и безоговорочно преданного интересам Украины. Наше сотрудничество будет гарантом выполнения обязательств, которые мы совместно берём на себя перед украинским народом в отношении компании "Мотор Сич". Мы искренне верим, что, при участии DCH, мы сможем начать проект на правильной основе, и уверены, что сможем создать процветающую, прибыльную и жизнеспособную "Мотор Сич" со всей ее энергией и потенциалом", - подчернули в Skyrizon.

Китайские инвесторы выразили обеспокоенность продолжающимся уже при новой украинской власти блокированием деятельности предприятия рядом госорганов и утверждают, что были соблюдены все требования украинского законодательства.

"Тем не менее, мы сталкиваемся с необъяснимым сопротивлением, которое не позволяет компании достичь той высоты, на которую мы намерены её поднять. Мы очень разочарованы большинством юридических действий, предпринятых прокуратурой относительно ареста определённых акций. Мы считаем, что это неверное и необоснованное суждение. Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций", - говорится в заявлении.

Совет директоров Skyrizon акцентирует, что надеется на урегулирование ситуации в рамках украинского и международного правового поля, а также здравого смысла.

"Мы не хотим политизации коммерческих проектов, поскольку это серьезно нарушит рыночные правила и порядок, что приведёт к ухудшению инвестиционной среды и потере инвестиционного доверия. Международное право гласит, что свобода предпринимательской деятельности может быть ограничена только правовыми нормами и ничем иным. Мы доверяем украинскому народу, его правительству и его правовой системе. Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение положить конец искусственным препятствиям на пути развития компании", - резюмируют в компании.

Напомним, группа китайских инвесторов еще в 2016 г. приобрела корпоративные права этого предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию о продаже контрольного пакета акций "Мотор Сич" в числе других подобных предприятий, и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины.

"Государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одним инвесторам, другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире", - сказал глава правительства.

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, что помешает украинской инвестиционной привлекательности и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.