Киевский апелляционный суд начал рассматривать дело по аресту акций "Мотор Сичи", - адвокат

Фото: Адвокаты компании-акционера во время заседания в Киевском апелляционном суде (РБК-Украина)

Адвокаты отмечают, что государства не демонстрирует своей заинтересованности в развитии предприятия

Киевский апелляционный суд начал рассматривать дело по аресту акции ПАО "Мотор Сичи".

Об этом в комментариях журналистам заявил адвокат Александр Максименко, представляющий интересы одной из компании-акционера ПАО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания во вторник, 18 августа, в Киевском апелляционном суде.

"Мы считаем, что арест акций, который был наложен 6 августа - незаконный и подлежит отмене на основании процессуальных нарушений", - отметил адвокат.

В свою очередь, суд решил перенести заседание на 27 августа, чтобы обеспечить прямую трансляцию судебного рассмотрения в связи с общественным резонансом, удовлетворив, таким образом, ходатайство представителей компании-акционера.

"Мы продолжаем настаивать на том, что арест акций ПАО "Мотор Сич" приводит к стремительному ухудшению финансовых показателей предприятия, нарушает права всех акционеров на участие в управлении этим акционерным обществом, а также предопределяет невозможность внесения изменений в реестр акционеров. Фактически, последние три года работы предприятия заморожена", - добавляет адвокат.

Адвокат также отметил, что по состоянию на сегодня государство не демонстрирует своей заинтересованности в развитии предприятия, однако компании-акционеры будут и дальше в судебном порядке пытаться разблокировать работу ПАО "Мотор Сич".

Напомним, раньше судья Шевченковского райсуда Киева признала отсутствие государственных интересов в деле "Мотор Сичи".

Кроме того, адвокат компании-акционера усомнился в объективности судьи, посчитав подобные действия предвзятыми, и вынужден был заявить про отвод судьи.

Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 приобрела корпоративные права предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниямиподали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Совет директоров компании Skyrizon, обладающий большим пакетом акций ПАО "Мотор Сич", надеется, что здравый смысл вокруг предприятия победит, и ограничения на осуществление деятельности в Украине будут сняты.

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, помешает украинской инвестиционной привлекательности и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.