Суд відхилив апеляцію Тимошенко на заставу у 33 млн гривень

Фото: Юлія Тимошенко (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Суд відхилив апеляційну скаргу Юлії Тимошенко на запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Водночас суд дозволив Тимошенко спілкуватися з народними депутатами та вільно пересуватися територією України.

Під час розгляду справи адвокат політикині просив суд пояснити походження суми застави та заявляв про її необґрунтованість. Натомість прокурор клопотав про збільшення розміру застави до 50 мільйонів гривень і застосування електронного засобу контролю, однак суд ці вимоги не задовольнив.

Що відомо про справу Юлії Тимошенко

13 січня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття очільниці однієї з парламентських фракцій, яку підозрюють у спробі підкупу народних депутатів з метою впливу на голосування у Верховній Раді.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели нічні обшуки в офісі партії, а 14 січня Юлії Тимошенко офіційно оголосили підозру за статтею щодо пропозиції неправомірної вигоди.

Сама Тимошенко категорично відкинула звинувачення, заявивши, що не має стосунку до оприлюднених записів і вважає кримінальне провадження політично вмотивованим.

Нагадаємо, 23 січня у Вищому антикорупційному суді повідомили, що за лідерку партії "Батьківщина" було внесено заставу в розмірі 33 млн гривень.

