Суд відхилив апеляцію Тимошенко на заставу у 33 млн гривень

Що відомо про справу Юлії Тимошенко

13 січня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття очільниці однієї з парламентських фракцій, яку підозрюють у спробі підкупу народних депутатів з метою впливу на голосування у Верховній Раді.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели нічні обшуки в офісі партії, а 14 січня Юлії Тимошенко офіційно оголосили підозру за статтею щодо пропозиції неправомірної вигоди.

Сама Тимошенко категорично відкинула звинувачення, заявивши, що не має стосунку до оприлюднених записів і вважає кримінальне провадження політично вмотивованим.

Нагадаємо, 23 січня у Вищому антикорупційному суді повідомили, що за лідерку партії "Батьківщина" було внесено заставу в розмірі 33 млн гривень.