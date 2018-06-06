Суд вернул из незаконного владения часть пляжа на берегу Черного моря в Николаевской области

Из незаконного владения возврещен земельный участок площадью 0,11 га на расстоянии 25 метров от уреза воды Черного моря

Суд вернул из незаконного владения часть пляжной зоны прибрежной защитной полосы Черного моря в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, Кобливский сельский совет Николаевской области вопреки требованиям земельного, водного и градостроительного законодательства передал в собственность физическому лицу земельный участок площадью 0,11 га на расстоянии 25 метров от уреза воды Черного моря.

"В течение двух недель после приобретения на него права собственности физическим лицом противоправно изменено его целевое назначение на землю для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений общественного питания и в дальнейшем на основании договора дарения отчужден", - говорится в сообщении.

За такие действия Николаевская местная прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконными решений совета и истребовании земельного участка из незаконного владения. Соответствующие просьбы были удовлетворены решениями судов апелляционной и кассационной инстанций.

Напомним, ранее сообщалось, что Хозяйственный суд города Киева вернул гостинично-ресторанный комплекс "Феофания" стоимостью 182 млн гривен в государственную собственность.