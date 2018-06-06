Суд повернув з незаконного володіння частину пляжу на березі Чорного моря у Миколаївській області

З незаконного володіння витребувано земельну ділянку площею 0,11 га на відстані 25 метрів від урізу води Чорного моря

Суд повернув з незаконного володіння частину пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моря у Миколаївській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

Як повідомляється, Коблівська сільська рада Миколаївської області всупереч вимогам земельного, водного та містобудівного законодавства передала у власність фізичній особі земельну ділянку площею 0,11 га на відстані 25 метрів від урізу води Чорного моря.

"Упродовж двох тижнів після набуття на неї права власності фізичною особою протиправно змінено її цільове призначення на землі будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури і закладів громадського харчування та у подальшому на підставі договору дарування відчужено", - йдеться у повідомленні.

Через такі дії Миколаївська місцева прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання незаконними рішень ради та витребування земельної ділянки з незаконного володіння. Відповідні прохання було задоволено рішеннями судів апеляційної та касаційної інстанцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Господарський суд міста Києва повернув готельно-ресторанний комплекс "Феофанія" вартістю 182 млн гривень у державну власність.