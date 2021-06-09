Суд вернул Киеву участок на Трухановом острове, который связывают с Медведчуком

Верховный суд вернул Киеву земельный участок на Трухановом острове стоимостью более 25 млн гривен. Земельный участок площадью 1,16 гектара связывают с подозреваемым в государственной измене нардепом Виктором Медведчуком.
О решении суда сообщила Киевская городская прокуратура.
Прокуратура установила, что земельный участок был незаконно занят и использовался юридическим лицом без соответствующих документов. Участок использовали для размещения зданий и сооружений спортивно-оздоровительного комплекса.
"Строительство зданий и сооружений спортивно-оздоровительного комплекса было осуществлено без соответствующих разрешительных документов и на земельном участке коммунальной собственности, которая для этой цели не отводилась", - отметили в прокуратуре.
В прокуратуре отметили, что решение о возвращении земельного участка принял еще Хозяйственный суд Киева, но другая сторона обжаловала его в апелляционной инстанции. Проиграв апелляцию "владелец" земли обратился в Верховный суд, но суд встал на сторону прокуратуры.
По данным журналистов Bihus.info, этот земельный участок на Трухановом острове был захвачен соратниками Медведчука - владельцами частного охранного агентства "Шторм".
Напомним, 11 мая Медведчуку объявили подозрение по трем эпизодам, в частности, ему инкриминировали государственную измену.
А в начале июня генпрокурор сообщила об открытии еще одного дела, в котором фигурирует Медведчук. Речь идет о деле по контрабанде угля с оккупированных территорий Донбасса.