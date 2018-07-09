Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд вернул имущество Запорожского титано-магниевого комбинату государству

НовостиЭкономика    09.07.2018 - 14:11
Фото: ЗТМК (facebook.com/antikorzp)
Фото: ЗТМК (facebook.com/antikorzp)

Следствие установило, что менеджмент Фирташа растратил инвестиции на погашение долгов

Хозяйственный суд Запорожской области вернул имущество ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) государству. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что решением суда расторгнут договор об учреждении ЗТМК, который заключили Фонд государственного имущества Украины и компания "Толексис Трейдинг Лимитед".

По данным следствия, в 2013 году во исполнение постановления правительства с победителем конкурса - оффшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group бизнесмена Дмитрия Фирташа, - с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства был заключен договор об учреждении ООО "ЗТМК".

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в уставный капитал субъекта передал целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находившийся в управлении Государственного предприятия "ЗТМК".

Компания TOLEXIS TRADING LIMITED внесла вклад в сумме 110 млн долларов, который имел целевое назначение - финансирование модернизации производства в течение 2013 - I квартал 2015.  Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента. Большинство из привлеченных инвестиций были растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн гривен.

Отметим, 14 ноября 2016 в суд передали обвинительное заключение в отношении директора данного предприятия, который растратил 492 млн гривен. Сейчас идет рассмотрение обвинительного акта по существу.

Фото: скриншот сообщения САП

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ подозревает банк "Надра" в причастности к растрате 400 млн гривен на завод Фирташа.  

 

Сытник раскритиковал возможность вынесения выговора Холодницкому
Теги публикации: Фирташ, ЗТМК, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь