Суд у Вашингтоні відновив розгляд кримінальної справи проти Трампа, - ЗМІ

Справа була повернена до Апеляційного суду США по округу Колумбія після того, як 1 липня Верховний суд країни більшістю голосів ухвалив (6-3), що колишні президенти мають імунітет від переслідування за офіційні дії, які вони здійснили при владі.

"З власної ініціативи суд ухвалив повернути цю справу до окружного суду для подальшого розгляду відповідно до рішення Верховного суду", - йдеться у заяві Окружного суду округу Колумбія.

Тепер, коли окружний суддя США Таня Чуткан знову взяла справу під свій контроль, вона має інтерпретувати та застосовувати ухвалу Верховного суду. Зокрема, їй доведеться вирішити, яка передбачувана поведінка Трампа, описана в обвинувальному висновку спецпрокурора Джека Сміта, є "офіційною", а яка може стати предметом кримінального переслідування.

Так, обвинувальний висновок із чотирьох пунктів, в одній із чотирьох кримінальних справ, порушених проти Трампа минулого року, звинувачує його у втручанні у президентські вибори 2020 року. А саме, у незаконній змові з метою утриматися на посаді президента шляхом співробітництва зі своїми помічниками, щоб спробувати скасувати результати виборів, на яких Трамп програв чинному президентові США Джо Байдену.

Відомо, що Чуткан призначила слухання 16 серпня у Вашингтоні. Даний процесуальний крок перезапустить справу з потоком клопотань і потенційних слухань, однак у ЗМІ зазначають, що через величезний обсяг роботи, який належить зробити судді та адвокатам, гарантує, що суд не зможе відбутися до виборів у листопаді, на якому Трамп є кандидатом від республіканців.

Як пишуть західні ЗМІ, якщо Трамп буде обраний президентом, він може призначити генерального прокурора, який, ймовірно, дасть розпорядження про припинення справи.