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США вели таємне розслідування можливого підкупу Трампа Єгиптом: WP дізналося деталі

США, П'ятниця 02 серпня 2024 21:43
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США вели таємне розслідування можливого підкупу Трампа Єгиптом: WP дізналося деталі Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У США вели непублічне розслідування щодо можливого підкупу колишнього президента Дональда Трампа. Президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі у 2016 році нібито намагався дати Трампу 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Washington Post.

У 2017 році у США почалось розслідування на основі даних розвідки про те, що президент Єгипту хотів надати Трампу 10 мільйонів доларів для посилення його президентської кампанії.

Таку ж суму коштів сам Трамп вклав у свою кампанію в останні дні перед президентськими виборами.

Вже на початку 2019-го Міністерство юстиції США дізналось про таємного листа від організації, пов’язаної з єгипетською розвідкою, до Національного банку Єгипту про необхідність зняти таку ж суму коштів готівкою.

Відомство почало перевіряти, чи отримав Трамп гроші від Єгипту, що могло б порушити федеральний закон про заборону отримувати іноземне фінансування кандидатам у президенти.

Однак, за даними видання, тоді високопосадовці Мін’юсту не дозволяли прокурорам і агентам ФБР отримати банківські документи, які, на їхню думку, могли містити важливі докази у справі.

Вже восени 2019 року тодішній генеральний прокурор США Вільям Барр висловив сумніви щодо наявності достатніх доказів для продовження розслідування щодо Трампа, а також натякав на можливу упередженість слідчих. Саме на підставі відсутності достатніх доказів справу остаточно закрили в червні 2020-го. У січні 2022 року термін для висунення звинувачень у ній закінчився.

Про трирічне розслідування стосовно переказу коштів із Єгипту на кампанію Трампа досі публічно не було відомо. Лише одного разу, у 2020 році, згадувалось про єгипетський банк, через який нібито проходило фінансування кампанії експрезидента США.

У кампанії Трампа звинувачення відкинули та назвали історію "хрестоматійною фейковою новиною".

Нагадаємо, наразі Трамп один з основних претендентів в президентське крісло. Він виступатиме кандидатом від республіканців, а його опоненткою від демократів буде віцепрезидент США Камала Гарріс.

Зауважимо, що сьогодні демократи обрали Гарріс офіційним кандидатом в президенти США.

Ми також повідомляли, що днями Трамп втрапив в расистський скандал. Він звинуватив Гарріс у використанні кольору шкіри в політичних цілях.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Камала Гарріс
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