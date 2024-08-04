Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение уголовного дела против Трампа, - СМИ

Дело было возвращено в Апелляционный суд США по округу Колумбия после того, как 1 июля Верховный суд страны большинством голосов постановил (6-3), что бывшие президенты обладают иммунитетом от преследования за официальные действия, которые они совершили будучи у власти.

"По собственной инициативе суда постановлено вернуть это дело в окружной суд для дальнейшего разбирательства в соответствии с решением Верховного суда", - говорится в заявлении Окружного суда округа Колумбия.

Теперь, когда окружной судья США Таня Чуткан вновь взяла дело под свой контроль, она должна интерпретировать и применять постановление Верховного суда. В частности, ей придется решить, какое предполагаемое поведение Трампа, описанное в обвинительном заключении спецпрокурора Джека Смита является "официальным", а какое может стать предметом уголовного пресследования.

Так, обвинительное заключение из четырех пунктов, в одном из четырех уголовных дел, возбужденных против Трампа в прошлом году, обвиняет его во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. А именно, в незаконном сговоре с целью удержаться на посту президента путем сотрудничества со своими помощниками, чтобы попытаться отменить результаты выборов, на которых Трамп проиграл действующему президенту США Джо Байдену.

Известно, что Чуткан назначила слушания на 16 августа в Вашингтоне. Данный процессуальный шаг перезапустит дело с потоком ходатайств и потенциальных слушаний, однако в СМИ отмечают, что из-за огромного объема работы, который предстоит сделать судье и адвокатам, гарантирует, что суд не сможет состоятся до выборов в ноябре, на которым Трамп является кандидатом от республиканцев.

Как пишут западные СМИ, если Трамп будет избран президентом, он может назначить генерального прокурора, который, предположительно, даст распоряжение о прекращении дела.