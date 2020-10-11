Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс к Зеленскому

Печерский районный суд Киева отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бондаренко просил суд защитить его честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.

Об этом говорится в решении суда.

Суд решил, что слова Зеленского о том, что Бондаренко якобы "бандит" и имеет 19 уголовных дел являются его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации. Суд не увидел оснований считать слова президента грубыми, унизительными или непристойными.

"Публичное лицо, государственный служащий, должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", - подчеркнули в суде.

Оценив все доказательства, суд пришел к выводу, что иск мэра Черкасс является необоснованным, поэтому его решили не удовлетворять. В то же время Бондаренко имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.

Напомним, в мае на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами", как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства.

После этого адвокат мэра Черкасс сообщил, что подал в суд на президента Зеленского.