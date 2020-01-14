Суд удалил назначенных Рябошапкой прокуроров из дела Майдана

Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана. Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает РБК-Украины.

Он удовлетворил отвод, заявленный стороной потерпевших. Потерпевшие считают, что 28 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка специально заменил группу прокуроров в процессе на более лояльных и готовых поддержать обмен 5 беркутовцев.

Таким образом, вместо прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова и Игоря Земскова в процесс были включены новые прокуроры - Денис Субботин, Александр Шевеленко и Марина Мазепина.

На заседании 14 января Святошинский суд удовлетворил отвод новым прокурорам.

"Суд считает, что отвод подлежит удовлетворению", - огласил решение Дячук.

Суд посчитал, что новая группа прокуроров предвзята, работает под давлением и безпрекословно выполняет поручения Рябошапки, не смотря на их сомнительную законность.

Суд перенес рассмотрение дела на 17 марта.

Напомним, 29 декабря в рамках обмена пленными Украина отдала бывших сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийствах на Майдане. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, дал короткий брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал участие в обмене экс-"беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс-"беркутовцев" за одного украинца, что содержится в плену.