Суд над Трампом. Прокуратура хоче пришвидшити початок процесу

Мова йде про справу, яку було порушено щодо втручання Трампа у вибори 2020 року. Як заявили в прокуратурі, представлення доказів у судовому процесі займе "не більше чотирьох-шести тижнів".

"Дата судового розгляду 2 січня підтвердила б сильну зацікавленість громадськості у швидкому судовому розгляді - інтерес, гарантований Конституцією та федеральним законом у всіх випадках, але особливо важливий тут, де підсудного, колишнього президента, звинувачують у змові з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року, перешкоджають засвідченню результатів виборів та знецінюють законні голоси громадян", - заявили прокурори.

Ймовірно, суддя федерального суду у Вашингтоні Таня Чуткан остаточно визначить дату судового засідання до кінця цього місяця. Що стосується іншої справи у відношення Трампа та секретних документів, прокуратура хоче перенести судовий розгляд до закінчення президентських виборів.

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, яку порушили проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було пред'явлено звинувачення щодо 37 пунктів справи про "секретні документи", які виявили в його маєтку "Мар-а-Лаго".

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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