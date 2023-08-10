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Суд над Трампом. Прокуратура хочет ускорить начало процесса

Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Федеральные прокуроры стремятся начать судебный процесс против бывшего президента Дональда Трампа уже в январе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Речь идет о деле, которое было возбуждено по поводу вмешательства Трампа в выборы 2020 года. Как заявили в прокуратуре, представление доказательств в судебном процессе займет "не более четырех-шести недель".

"Дата судебного разбирательства 2 января подтвердила бы сильную заинтересованность общественности в скором судебном разбирательстве - интерес, гарантированный Конституцией и федеральным законом во всех случаях, но особенно важен здесь, где подсудимого, бывшего президента, обвиняют в сговоре с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года. , препятствуют свидетельству результатов выборов и обесценивают законные голоса граждан", - заявили прокуроры.

По всей вероятности, судья федерального суда в Вашингтоне Таня Чуткан окончательно определит дату судебного заседания до конца этого месяца. Что касается другого дела по отношению к Трампу и секретным документам, прокуратура хочет перенести судебное разбирательство до окончания президентских выборов.

Дела против Трампа

Обвинение по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, возбужденным против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему было предъявлено обвинение в 37 пунктах дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп