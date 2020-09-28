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Суд в США заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok

США, Понедельник 28 сентября 2020 04:33
Суд в США заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok
Фото: TikTok (canva.com)
Автор: Артур Родивилов

Окружной суд США в Вашингтоне временно заблокировал указ президента Дональда Трампа о запрете на скачивание китайского приложения TikTok. Суд принял решение за четыре часа до вступления запрета в силу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, решение суда дает TikTok больше времени, чтобы получить одобрение властей США и Китая на незавершенную сделку по продаже сервиса с Oracle и Walmart.

Напомним, 19 сентября Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart.

Ранее Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить TikTok в конце июля 2020 года. Тогда же компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.

Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии.

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