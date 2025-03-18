Суд у США визнав закриття USAID, ймовірно, неконституційним: що буде з агентством

Суддя Чуанг, частково задовольнив позов групи з понад двох десятків нинішніх і колишніх співробітників та підрядників USAID, та визнав, що Маск та департамент DOGE, ймовірно, порушили Конституцію США, коли в односторонньому порядку вирішили закрити агентство.

Суддя наказав на час розгляду справи в суді відновити доступ до електронної пошти, платіжних та інших електронних систем для всіх чинних працівників USAID і персональних підрядників. Адміністрації президента Дональда Трампа також заборонили вчиняти будь-які дії, пов’язані з ліквідацією USAID, зокрема:

відправляти співробітників USAID у адміністративну відпустку або звільняти їх,

закривати будівлі, бюро чи офіси USAID,

а також видаляти вміст вебсайтів USAID.

Це рішення суду стосується виключно USAID, однак, як зауважує The Hill, суддя звернув увагу на подібні дії Маска в межах всієї федеральної системи.

"Ці факти слід розглядати з урахуванням того, що Маск, схоже, також був причетний до закриття штаб-квартири Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB), а також доказів, які свідчать або переконливо натякають, що Маск і DOGE, попри їхні нібито консультативні ролі, вживали інших односторонніх заходів без будь-якого очевидного дозволу від посадовців агентств", - йдеться в рішенні Чуанга.