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Суд в США признал закрытие USAID, вероятно, неконституционным: что будет с агентством

Фото: президент США Дональд Трамп и руководитель DOGE Илон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Окружной судья США Теодор Чуанг приказал Белому дому возобновить работу Агентства США по международному развитию (USAID). А решение о закрытии агентства, инициированное Департаментом правительственной эффективности DOGE, который возглавляет Илон Маск, судья признал, вероятно, неконституционным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS News и издание The Hill.

Судья Чуанг, частично удовлетворил иск группы из более двух десятков нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков USAID, и признал, что Маск и департамент DOGE, вероятно, нарушили Конституцию США, когда в одностороннем порядке решили закрыть агентство.

Судья приказал на время рассмотрения дела в суде восстановить доступ к электронной почте, платежным и другим электронным системам для всех действующих сотрудников USAID и персональных подрядчиков. Администрации президента Дональда Трампа также запретили совершать любые действия, связанные с ликвидацией USAID, в частности:

  • отправлять сотрудников USAID в административный отпуск или увольнять их,
  • закрывать здания, бюро или офисы USAID,
  • а также удалять содержимое веб-сайтов USAID.

Это решение суда касается исключительно USAID, однако, как отмечает The Hill, судья обратил внимание на подобные действия Маска в пределах всей федеральной системы.

"Эти факты следует рассматривать с учетом того, что Маск, похоже, также был причастен к закрытию штаб-квартиры Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), а также доказательств, свидетельствующих или убедительно намекающих, что Маск и DOGE, несмотря на их якобы консультативные роли, принимали другие односторонние меры без какого-либо очевидного разрешения от должностных лиц агентств", - говорится в решении Чуанга.

DOGE и закрытие USAID

Департамент эффективности правительства (DOGE) был создан администрацией Трампа с целью оптимизации работы федеральных агентств и сокращения государственных расходов. Его возглавил миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который якобы стремился внедрять технологические инновации для повышения эффективности правительственных структур США.

В рамках своей деятельности DOGE инициировал быстрое закрытие USAID, ссылаясь на необходимость сокращения расходов на иностранную помощь и реорганизации программ развития. Этот шаг привел к массовым увольнениям, прекращению работы зарубежных миссий и ограничению доступа сотрудников к внутренним системам агентства.

В начале марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID после пересмотра расходов на иностранную помощь. Такое решение он объяснил тем, что программы не соответствовали национальным интересам страны и в некоторых случаях даже наносили вред.

Как писало агентство Reuters, закрытие программ поддержки USAID может привести к тому, что Украина и еще семь стран могут остаться без лекарств против ВИЧ.

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