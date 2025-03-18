Суд в США признал закрытие USAID, вероятно, неконституционным: что будет с агентством

Окружной судья США Теодор Чуанг приказал Белому дому возобновить работу Агентства США по международному развитию (USAID). А решение о закрытии агентства, инициированное Департаментом правительственной эффективности DOGE, который возглавляет Илон Маск, судья признал, вероятно, неконституционным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS News и издание The Hill.
Судья Чуанг, частично удовлетворил иск группы из более двух десятков нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков USAID, и признал, что Маск и департамент DOGE, вероятно, нарушили Конституцию США, когда в одностороннем порядке решили закрыть агентство.
Судья приказал на время рассмотрения дела в суде восстановить доступ к электронной почте, платежным и другим электронным системам для всех действующих сотрудников USAID и персональных подрядчиков. Администрации президента Дональда Трампа также запретили совершать любые действия, связанные с ликвидацией USAID, в частности:
Это решение суда касается исключительно USAID, однако, как отмечает The Hill, судья обратил внимание на подобные действия Маска в пределах всей федеральной системы.
"Эти факты следует рассматривать с учетом того, что Маск, похоже, также был причастен к закрытию штаб-квартиры Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), а также доказательств, свидетельствующих или убедительно намекающих, что Маск и DOGE, несмотря на их якобы консультативные роли, принимали другие односторонние меры без какого-либо очевидного разрешения от должностных лиц агентств", - говорится в решении Чуанга.
Департамент эффективности правительства (DOGE) был создан администрацией Трампа с целью оптимизации работы федеральных агентств и сокращения государственных расходов. Его возглавил миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который якобы стремился внедрять технологические инновации для повышения эффективности правительственных структур США.
В рамках своей деятельности DOGE инициировал быстрое закрытие USAID, ссылаясь на необходимость сокращения расходов на иностранную помощь и реорганизации программ развития. Этот шаг привел к массовым увольнениям, прекращению работы зарубежных миссий и ограничению доступа сотрудников к внутренним системам агентства.
В начале марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID после пересмотра расходов на иностранную помощь. Такое решение он объяснил тем, что программы не соответствовали национальным интересам страны и в некоторых случаях даже наносили вред.
Как писало агентство Reuters, закрытие программ поддержки USAID может привести к тому, что Украина и еще семь стран могут остаться без лекарств против ВИЧ.
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