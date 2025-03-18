Суд в США признал закрытие USAID, вероятно, неконституционным: что будет с агентством

Судья Чуанг, частично удовлетворил иск группы из более двух десятков нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков USAID, и признал, что Маск и департамент DOGE, вероятно, нарушили Конституцию США, когда в одностороннем порядке решили закрыть агентство.

Судья приказал на время рассмотрения дела в суде восстановить доступ к электронной почте, платежным и другим электронным системам для всех действующих сотрудников USAID и персональных подрядчиков. Администрации президента Дональда Трампа также запретили совершать любые действия, связанные с ликвидацией USAID, в частности:

отправлять сотрудников USAID в административный отпуск или увольнять их,

закрывать здания, бюро или офисы USAID,

а также удалять содержимое веб-сайтов USAID.

Это решение суда касается исключительно USAID, однако, как отмечает The Hill, судья обратил внимание на подобные действия Маска в пределах всей федеральной системы.

"Эти факты следует рассматривать с учетом того, что Маск, похоже, также был причастен к закрытию штаб-квартиры Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), а также доказательств, свидетельствующих или убедительно намекающих, что Маск и DOGE, несмотря на их якобы консультативные роли, принимали другие односторонние меры без какого-либо очевидного разрешения от должностных лиц агентств", - говорится в решении Чуанга.