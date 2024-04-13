Суд у США відмовився зняти з Хантера Байдена звинувачення у зберіганні зброї

Окружний суддя США Мерієллен Норейка у Вілмінгтоні винесла рішення проти прохання Хантера Байдена відхилити два пункти звинувачення у брехні про вживання ним наркотиків та третій пункт звинувачення у незаконному зберіганні цієї зброї.

Постанова відкриває шлях до судового розгляду за звинуваченням у зберіганні зброї, яка орієнтовно має розпочатися 3 червня у Вілмінгтоні. Хантер Байден не визнав себе винним.

Хантер Байден став першою дитиною чинного президента, якій було звинувачено. Йому загрожує понад 20 років ув'язнення, якщо його визнають винним за звинуваченням у зберіганні вогнепальної зброї.

Адвокати Хантера Байдена стверджували, що звинувачення у зберіганні вогнепальної зброї слід зняти з низки причин, у тому числі через те, що закон, яким було пред'явлено звинувачення, ймовірно, був неконституційним після того, як Верховний суд США розширив права на зброю.