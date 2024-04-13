Суд в США отказался снять с Хантера Байдена обвинения в хранении оружия

Федеральный судья в штате Делавэр, США, отказался снять обвинения в хранении оружия с Хантера Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Окружной судья США Мэриеллен Норейка в Уилмингтоне вынесла решение против просьбы Хантера Байдена отклонить два пункта обвинения во лжи о употреблении им наркотиков и третий пункт обвинения в незаконном хранении этого оружия.
Постановление открывает путь к судебному разбирательству по обвинению в хранении оружия, которое ориентировочно должно начаться 3 июня в Уилмингтоне. Хантер Байден не признал себя виновным.
Хантер Байден стал первым ребенком действующего президента, которому было предъявлено обвинение. Ему грозит более 20 лет тюремного заключения, если его признают виновным по обвинению в хранении огнестрельного оружия.
Адвокаты Хантера Байдена утверждали, что обвинения в хранении огнестрельного оружия следует снять по ряду причин, в том числе из-за того, что закон, по которому было предъявлено обвинение, вероятно, был неконституционным после того, как Верховный суд США расширил права на оружие.
Дело Хантера Байдена
Сын президента США Хантер Байден в июне прошлого года признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.
Позже, в октябре, он не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.
8 декабря прокуроры предъявили Хантеру Байдену новые обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. По версии следствия, Хантер Байден не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2019 годы. Обвинительное заключение было подано в окружной суд центрального округа Калифорнии.
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