Суд у США відмовився зняти з Хантера Байдена звинувачення у зберіганні зброї
Федеральний суддя у штаті Делавер, США, відмовився зняти звинувачення у зберіганні зброї з Хантера Байдена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Окружний суддя США Мерієллен Норейка у Вілмінгтоні винесла рішення проти прохання Хантера Байдена відхилити два пункти звинувачення у брехні про вживання ним наркотиків та третій пункт звинувачення у незаконному зберіганні цієї зброї.
Постанова відкриває шлях до судового розгляду за звинуваченням у зберіганні зброї, яка орієнтовно має розпочатися 3 червня у Вілмінгтоні. Хантер Байден не визнав себе винним.
Хантер Байден став першою дитиною чинного президента, якій було звинувачено. Йому загрожує понад 20 років ув'язнення, якщо його визнають винним за звинуваченням у зберіганні вогнепальної зброї.
Адвокати Хантера Байдена стверджували, що звинувачення у зберіганні вогнепальної зброї слід зняти з низки причин, у тому числі через те, що закон, яким було пред'явлено звинувачення, ймовірно, був неконституційним після того, як Верховний суд США розширив права на зброю.
Справа Хантера Байдена
Син президента США Хантер Байден у червні минулого року визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.
Пізніше, у жовтні, він не визнав себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами у 2018 році.
8 грудня прокурори пред'явили Хантеру Байдену нові звинувачення у несплаті податків за дев'ятьма пунктами. За версією слідства, Хантер Байден не сплатив податки на суму не менше 1,4 млн доларів у період з 2016 по 2019 роки. Обвинувальний висновок було подано до окружного суду центрального округу Каліфорнії.
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