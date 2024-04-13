Суд в США отказался снять с Хантера Байдена обвинения в хранении оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Окружной судья США Мэриеллен Норейка в Уилмингтоне вынесла решение против просьбы Хантера Байдена отклонить два пункта обвинения во лжи о употреблении им наркотиков и третий пункт обвинения в незаконном хранении этого оружия.

Постановление открывает путь к судебному разбирательству по обвинению в хранении оружия, которое ориентировочно должно начаться 3 июня в Уилмингтоне. Хантер Байден не признал себя виновным.

Хантер Байден стал первым ребенком действующего президента, которому было предъявлено обвинение. Ему грозит более 20 лет тюремного заключения, если его признают виновным по обвинению в хранении огнестрельного оружия.

Адвокаты Хантера Байдена утверждали, что обвинения в хранении огнестрельного оружия следует снять по ряду причин, в том числе из-за того, что закон, по которому было предъявлено обвинение, вероятно, был неконституционным после того, как Верховный суд США расширил права на оружие.