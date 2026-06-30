Суд у США поставив крапку в справі про насильство, в якому звинувачують Трампа, - BBC

Судді без пояснень відхилили звернення Трампа, залишивши чинним вердикт федерального журі, ухвалений у 2023 році. Тоді присяжні дійшли висновку, що Трамп несе цивільну відповідальність за сексуальне насильство щодо Керролл, а також за наклеп після того, як публічно заперечував її звинувачення. Йому присудили виплатити письменниці 5 млн доларів компенсації.

Позов стосувався заяв Керролл про те, що в середині 1990-х років президент США вчинив щодо неї сексуальне насильство в примірочній універмагу Bergdorf Goodman у Нью-Йорку. Сам Трамп заперечував усі звинувачення, називаючи справу політично мотивованою.

Адвокатка Керролл Роберта Каплан після рішення Верховного суду заявила, що воно остаточно підтверджує вердикт присяжних і завершує спроби Трампа уникнути відповідальності. Сам глава Білого дому розкритикував рішення суду та пообіцяв продовжити юридичну боротьбу.

Водночас триває окреме оскарження іншого рішення у справі Керролл. У 2024 році інше журі присудило письменниці 83,3 млн доларів компенсації за наклеп через висловлювання Трампа, зроблені у 2019 році. Цей вердикт поки що залишається предметом судового розгляду.