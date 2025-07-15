Суд у США дозволив Трампу розпустити одне з міністерств

План із розпуску міністерства раніше було заблоковано. 14 липня Верховний суд скасував рішення суду нижчої інстанції, дозволивши адміністрації Трампа відновити масові звільнення.

Як відреагували у США

Ліберальна юридична група "Демократія вперед", що представляє шкільні округи та профспілки, оголосила, що рішення суду "завдало нищівного удару по обіцянці країни забезпечити державну освіту для всіх дітей".

"Ми будемо активно використовувати всі законні можливості в міру розвитку цієї справи, щоб гарантувати, що всі діти в цій країні матимуть доступ до освіти, на яку вони заслуговують", - сказала глава групи Скай Перріман.

Суддя Верховного суду Соня Сотомайор вважає, що її колеги ухвалили "невиправдане" рішення. За її словами, якщо Трампу дозволять знищити міністерство, то це "принесе незліченну шкоду".