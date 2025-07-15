Суд в США разрешил Трампу распустить одно из министерств

Когда было создано министерство

Министерство образования было создано Конгрессом в 1979 году. Оно занимается в основном администрированием кредитов на обучение в колледжах, отслеживанием успеваемости учащихся и обеспечением соблюдения гражданских прав в школах.

Также оно предоставляет федеральное финансирование нуждающимся округам и оказывает помощь учащимся с ограниченными возможностями.

В марте Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования. Это было одним из его предвыборных обещаний. Постановление подразумевает, что министр Линда Макмэн передаст полномочия ведомства штатам и местным сообществам.

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