Суд в США разрешил Трампу распустить одно из министерств

Верховный суд разрешил президенту США Дональду Трампу реализовать план по массовым увольнениям в Министерстве образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
План по роспуску министерства ранее был заблокирован. 14 июля Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции, разрешив администрации Трампа возобновить массовые увольнения.
Либеральная юридическая группа "Демократия вперед", представляющая школьные округа и профсоюзы, объявила, что решение суда "нанесло сокрушительный удар по обещанию страны обеспечить государственное образование для всех детей".
"Мы будем активно использовать все законные возможности по мере развития этого дела, чтобы гарантировать, что все дети в этой стране будут иметь доступ к образованию, которого они заслуживают", - сказала глава группы Скай Перриман.
Судья Верховного суда Соня Сотомайор считает, что ее коллеги приняли "неоправданное" решение. По ее словам, если Трампу позволят уничтожить министерство, то это "принесет неисчислимый вред".
Министерство образования было создано Конгрессом в 1979 году. Оно занимается в основном администрированием кредитов на обучение в колледжах, отслеживанием успеваемости учащихся и обеспечением соблюдения гражданских прав в школах.
Также оно предоставляет федеральное финансирование нуждающимся округам и оказывает помощь учащимся с ограниченными возможностями.
В марте Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования. Это было одним из его предвыборных обещаний. Постановление подразумевает, что министр Линда Макмэн передаст полномочия ведомства штатам и местным сообществам.
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