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Суд у США дозволив Трампу розпустити одне з міністерств

Вівторок 15 липня 2025 01:54
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Суд у США дозволив Трампу розпустити одне з міністерств Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Верховний суд дозволив президенту США Дональду Трампу реалізувати план з масових звільнень у Міністерстві освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

План із розпуску міністерства раніше було заблоковано. 14 липня Верховний суд скасував рішення суду нижчої інстанції, дозволивши адміністрації Трампа відновити масові звільнення.

Як відреагували у США

Ліберальна юридична група "Демократія вперед", що представляє шкільні округи та профспілки, оголосила, що рішення суду "завдало нищівного удару по обіцянці країни забезпечити державну освіту для всіх дітей".

"Ми будемо активно використовувати всі законні можливості в міру розвитку цієї справи, щоб гарантувати, що всі діти в цій країні матимуть доступ до освіти, на яку вони заслуговують", - сказала глава групи Скай Перріман.

Суддя Верховного суду Соня Сотомайор вважає, що її колеги ухвалили "невиправдане" рішення. За її словами, якщо Трампу дозволять знищити міністерство, то це "принесе незліченну шкоду".

Коли було створено міністерство

Міністерство освіти було створено Конгресом у 1979 році. Воно займається здебільшого адмініструванням кредитів на навчання в коледжах, відстеженням успішності учнів і забезпеченням дотримання громадянських прав у школах.

Також воно надає федеральне фінансування нужденним округам і надає допомогу учням з обмеженими можливостями.

У березні Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти. Це було однією з його передвиборчих обіцянок. Постанова передбачає, що міністр Лінда Макмен передасть повноваження відомства штатам і місцевим громадам.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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