Суд в США разрешил Трампу распустить одно из министерств

Верховный суд разрешил президенту США Дональду Трампу реализовать план по массовым увольнениям в Министерстве образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План по роспуску министерства ранее был заблокирован. 14 июля Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции, разрешив администрации Трампа возобновить массовые увольнения. Как отреагировали в США Либеральная юридическая группа "Демократия вперед", представляющая школьные округа и профсоюзы, объявила, что решение суда "нанесло сокрушительный удар по обещанию страны обеспечить государственное образование для всех детей". "Мы будем активно использовать все законные возможности по мере развития этого дела, чтобы гарантировать, что все дети в этой стране будут иметь доступ к образованию, которого они заслуживают", - сказала глава группы Скай Перриман. Судья Верховного суда Соня Сотомайор считает, что ее коллеги приняли "неоправданное" решение. По ее словам, если Трампу позволят уничтожить министерство, то это "принесет неисчислимый вред".