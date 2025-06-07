Суд у США дозволив Трампу не допускати журналістів до Овального кабінету: що відомо

У п'ятницю Апеляційний суд своєю постановою, ухваленою двома голосами проти одного, скасував постанову судді нижчої інстанції. Йдеться про рішення, яке раніше відновило можливість агентства Associated Press брати участь у роботі ротаційного пулу репортерів, які висвітлюють щоденні пересування президента. Однак рішення апеляції забезпечило адміністрації Трампа перемогу в боротьбі з виданням за доступ.

Рішення Апеляційного суду по округу Колумбія

У висновку більшості суддя Неомі РАО написала, що рішення суду нижчої інстанції "зазіхає на незалежність президента і контроль над його особистими робочими просторами".

"Упродовж усієї історії нашої країни президенти проводили найважливіші зустрічі та ухвалювали історичні рішення в Овальному кабінеті та на борту Air Force One. Іноді вони запрошували пресу поспостерігати. Але ці обмежені президентські простори не є форумами Першої поправки, і президент зберігає за собою право вирішувати, хто має до них доступ", - написала Рао, до чого приєднався суддя Грег Катсас.

Водночас, колегія залишила чинною частину початкового розпорядження. У ньому вимагалося для AP, як і раніше, мати доступ до Східної кімнати в Білому домі, яка зазвичай була відкрита для ширшого кола репортерів.

Зазначається, що Рао і Катсас були висунуті Трампом у його перший термін. Третя суддя - Ніна Піллард, призначена за колишнього президента США Барака Обами, висловила незгоду з рішенням.