Суд в США арестовал пять человек за попытку купить турбину в обход санкций

Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу штата Джорджия арестовал пятерых человек по делу о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Как сообщается, обвинения были предъявлены двоим граждан России, двоим итальянцам и одному американцу.

В частности, речь идет о главе компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине и сотруднике компании Антоне Черемухине.



Как отмечают в ведомстве, их подозревают в сговоре с целью обойти Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и закон о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA).

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