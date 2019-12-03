Суд у США заарештували п'ять осіб за спробу купити турбіну в обхід санкцій

Окружний суд Сполучених Штатів по Південному округу штату Джорджія заарештував п'ятьох осіб у справі про шахрайство і відмивання грошових коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції США.

Як повідомляється, звинувачення були пред'явлені двом громадян Росії, двом італійцям і одному американцеві.

зокрема, мова йде про главу компанії KS Engineering (KSE) Олега Никитине і співробітника компанії Антоні Черемухине.



Як зазначають у відомстві, їх підозрюють у змові з метою обійти Міжнародний закон про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та закон про реформу експортного контролю від 2018 року (ECRA).

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окупаційна влада Криму приховала аварії з газовими турбінами Siemens, які раніше завезли на територію анексованого півострова в обхід міжнародних санкцій.