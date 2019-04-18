Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича"

Фото: Вертолетная площадка (acebook.com/LlutsenkoYuri)

Также суд принял решение о передачи площадки в управление АРМА

Голосеевский суд Киева наложил арест на конгрессно-выставочный центр "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Так, суд запретил пользоваться и распоряжаться земельным участком, площадью 2,0722 га, площадью 0,1117 га и недвижимым имуществом со неотъемлемой технической и бытовой отделкой, расположенной на указанных участках - здание № 3 (литера "В") в том числе площадь котельной - 63,9 кв. м. общей площадью 1516,7 кв. м., здание № 1 (литера "А") в том числе помещения центра обработки данных "Парковый", площадью 2562, 6 кв. м., конгрессно-выставочный центр с подземным паркингом, площадью 15440,7 кв. м., общей площадью 20107, 6 кв. м., здание № 2 (литера Б) общей площадью 395 кв. м. дизельная электростанция (буква "Г") общей площадью 233,5 кв.м., которые находятся по адресу: г. Киев, Парковая дорога, 16а.

Суд также постановил передать указанное имущество Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в управление в порядке и на условиях, определенных ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

Согласно ст. 174 УПК Украины арест может быть отменен по ходатайству собственника имущества, которые не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества.

Ранее сообщалось, что в начале февраля прокуратура города Киева внесла в суд новое ходатайство об аресте вертолетной площадки и передачу ее в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.