ru
ua

Суд снял арест со счетов Януковича


Следующее заседание по делу ареста счетов во "Всеукраинском банке развития" назначено на 18 апреля

Шевченковский районный суд Киева в среду, 17 апреля, отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", связанных с семьей беглого екс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Twitter.

Сарган отметила, что решение было принято следственным судьей Оксаной Голуб.

"17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменены аресты счетов во "Всеукраинском банке развития", - написала она.

Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что прокуроры готовят срочные ходатайства, следующее заседание по этому делу должно состояться 18 апреля.

"Завтра в 9:30 повторит ли судья Е. Мартынов свою коллегу? Напомню, на счетах ВБР арестованы 1,2 млр грн", - отметила Сарган.

Напомним, в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, сыном экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности, речь идет о счетах во "Всеукраинском банке развития". Аресты на счета были наложены в 2015-2016 годах на 12 фирм, которые были подконтрольны банку Александра Януковича "Всеукраинский банк развития".

Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля Штаб Зеленского предложил провести дебаты по видеосвязи
Читать все новости