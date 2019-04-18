Суд зняв арешт з рахунків Януковича

Шевченківський районний суд Києва у середу, 17 квітня, скасував арешт рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", пов'язаних із сім'єю екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган Twitter.

Сарган зазначила, що рішення було ухвалене слідчим суддею Оксаною Голуб.

"17.04.19 постановою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Голуб скасовано арешти рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", - написала вона.

Прес-секретар генпрокурора додала, що прокурори готують термінові клопотання, наступне засідання у цій справі має відбутися 18 квітня.

"Завтра о 9:30 чи повторить суддя Є. Мартинов свою колегу? Нагадаю, на рахунках ВБР заарештовані 1,2 млр грн", - зазначила Сарган.

Нагадаємо, в квітні 2018 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з Олександром Януковичем, сином екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, йшлося про рахунки у "Всеукраїнському банку розвитку". Арешти на рахунки були накладені в 2015-2016 роках на 12 фірм, які були підконтрольні банку Олександра Януковича "Всеукраїнський банк розвитку".