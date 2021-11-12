ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Суд смягчил домашний арест Рудьковского

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 17:19
Суд смягчил домашний арест Рудьковского Фото: экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский (Facebook.com Николай Рудьковский)
Автор: Олег Черныш

Киевский апелляционный суд смягчил домашний арест экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского. Он подозревается в похищении главы компании "Нефтегаздобыча".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Рудьковский, по решению Печерского районного суда Киева, обязан был находиться под круглосуточным домашним арестом до 27 ноября, но его защита подала апелляцию. Адвокаты просили отменить арест, так как их клиент имеет "устойчивые социальные связи и безупречную репутацию".

Суд 3 ноября частично удовлетворил ходатайство защиты. Он сменил круглосуточный домашний арест на ночной, то есть Рудьковскому запрещено покидать свое место жительства с 21: 00 до 6: 00.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 16 сентября Рудьковского под отправили круглосуточный домашний арест.

Бывшего министра транспорта и связи подозревают в похищении и пытке руководителя компании"Нефтегаздобыча".

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Рудьковский Апелляционный суд Киева
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку