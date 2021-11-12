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Суд пом'якшив домашній арешт Рудьковського

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П'ятниця 12 листопада 2021 17:19
Суд пом'якшив домашній арешт Рудьковського Фото: екс-міністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський (Facebook.com Микола Рудьковський)
Автор: Сергій Пишкін

Київський апеляційний суд пом'якшив домашній арешт екс-міністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського. Він підозрюється у викраденні глави компанії "Нафтогазвидобування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Рудьковський, за рішенням Печерського районного суду Києва, зобов'язаний був перебувати під цілодобовим домашнім арештом до 27 листопада, але його захист подав апеляцію. Адвокати просили скасувати арешт, так як їх клієнт має "стійкі соціальні зв'язки і бездоганну репутацію".

Суд 3 листопада частково задовольнив клопотання захисту. Він замінив цілодобовий домашній арешт на нічний, тобто Рудьковському заборонено залишати своє місце проживання з 21:00 до 6:00.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 16 вересня Рудьковського відправили під цілодобовий домашній арешт.

Колишнього міністра транспорту і зв'язку підозрювати у викраденні і катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування".

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