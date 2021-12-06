ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Словении принудительную вакцинацию госслужащих признали несоответствующей Конституции

Новина українською →
Любляна, Понедельник 06 декабря 2021 21:23
В Словении принудительную вакцинацию госслужащих признали несоответствующей Конституции Фото: в Словении суд признал обязательную вакцинацию госслужащих незаконной (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституционный суд в Словении признал указ правительства об обязательной вакцинации госслужащих от коронавируса несоответствующим основному закону. Решение о принудительных прививках власти приняли в сентябре, однако оно не вступило в силу из-за обращения профсоюзов в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

По данным издания, Конституционный суд рассмотрел просьбу профсоюзов проверить постановление правительства об обязательной вакцинации государственных служащих на соответствие основному закону страны. На сегодняшнем заседании судьи вынесли вердикт, что правительственный указ незаконен.

В решении судьи заявили, что решение об обязательной вакцинации госслужащих не может быть предписано подзаконными актами или постановлениями правительства, а может быть предписано только законом. В вердикте отмечается, что вопрос с принудительными прививками следует решить путем внесения изменений в закон об инфекционных заболеваниях.

Напомним, в сентябре правительство Словении приняло решение об обязательной вакцинации всех государственных служащих. Решение должно было вступить в силу с 1 октября. Однако профсоюзы его заблокировали, обратившись в Конституционный суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словения Коронавирус Вакцинация
NEWS
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти