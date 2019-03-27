Суд Симферополя арестовал крымскотатарских активистов

Киевский районный суд города Симферополь избрал меру пресечения для пятерых задержанных крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Как сообщает омбудсмен, уже есть первые решения так называемого суда - Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая 2019 года.

Также судебное заседание по избранию меры пресечения гражданам Украины Акиму Бекиров, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархад Базарову завершено.

"Так называемый суд вынес решение содержания крымских татар под стражей до 15 мая 2019 года", - сообщает Людмила Денисова.

По предварительным данным, сегодня судом будет рассмотрено 12 ходатайств.

"РФ продолжает издеваться над гражданами Украины, крымскими татарами, и устраивать показательные судилища", - отметила омбудсмен.

Напомним, утром 27 марта в Крыму проходили обыски по делу организации "Хизб ут-Тахрир". В Симферополе в не менее 22-х домах крымских татар повели обыски.

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в "Хизб ут-Тахрир". По информации службы, по местам жительства были обнаружены пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир".