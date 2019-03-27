Суд Сімферополя заарештував кримськотатарських активістів

Київський районний суд міста Сімферополя обрав запобіжний захід для п'ятьох затриманих кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Людмили Денисової Facebook.

Як повідомляє омбудсмен, вже є перші рішення так званого суду - Тофіка Абдулгазиева і Рустема Сейтхалилова заарештували до 15 травня 2019 року.

Також судове засідання по обранню запобіжного заходу громадянам України Акіму Бекіров, Сейтвели Сейтнабдиеву і Фархад Bazarovu завершено.

"Так званий суд виніс рішення утримання кримських татар під вартою до 15 травня 2019 року", - повідомляє Людмила Денисова.

За попередніми даними, сьогодні судом буде розглянуто 12 клопотань.

"РФ продовжує знущатися над громадянами України, кримськими татарами, і влаштовувати показові судилища", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, вранці 27 березня в Криму проходили обшуки у справі організації "Хізб ут-Тахрір". У Сімферополі у не менше 22-х будинках кримських татар повели обшуки.

У ФСБ Росії заявили про затримання в Криму 20 кримських татар, яких підозрюють в участі в "Хізб ут-Тахрір". За інформацією служби, за місцем проживання було виявлено пропагандистські матеріали "Хізб ут-Тахрір".