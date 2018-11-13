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"Суд" у Сімферополі залишив під арештом фігурантів "справи Веджіє Кашка"

Новини » Політика    13.11.2018 - 13:20
"Суд" у Сімферополі залишив під арештом фігурантів "справи Веджіє Кашка"
Фото: "суд" проходив у закритому режимі (facebook.com/crimeansolidarity)

Засідання суду проходило в закритому режимі

Фігурантів "справи Веджіє Кашка" Бекіра Дегерменджи, Руслана Трубача, Казима Аметова залишили під вартою до 7 грудня. При цьому Асана Чапуха залишили під домашнім арештом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднання "Кримська солідарність" Facebook.

Наголошується, що засідання суду проходило в закритому режимі, окремо щодо кожного фігуранта справи.

&quot;Суд&quot; у Сімферополі залишив під арештом фігурантів &quot;справи Веджіє Кашка&quot;

Напередодні повідомлялося, що родичів фігурантів "справи Веджіє Кашка" не пускають на засідання підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму.

&quot;Суд&quot; у Сімферополі залишив під арештом фігурантів &quot;справи Веджіє Кашка&quot;

Фото: "суд" проходив у закритому режимі (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, адвокат кримськотатарського активіста Асана Чапуха заявив, що він потребує тривалого лікування.

Перед цим Чапуха з СІЗО Сімферополя перевели додому через погіршення стану здоров'я.

Також повідомлялося, що серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у справі Веджіє Кашка", було принаймні двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України "Беркут".

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