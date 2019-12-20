Суд Швейцарии рассмотрит обвинение против экс-нардепа Мартыненко

Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Согласно сообщению, Мартыненко обвиняется в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группы.

По версии прокуратуры, преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении говорится, что Мартыненко, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил создать оффшорную компанию в Республике Панама, где был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании.

Предполагается, что активы были получены от преступлений, совершенных в Украине и Чешской Республике. Эти предполагаемые преступления в настоящее время являются предметом уголовного расследования со стороны украинских и чешских властей. Есть подозрения, что комиссионные платежи были незаконно совершены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций. Считается, что Skoda JS выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом".

Как сообщало РБК-Украина, в начале января 2019 года, сторона обвинения в деле Николая Мартыненко в украинском суде показала документы, которые свидетельствуют о прямом отношении экс-нардепа к офшорной компании Bradcrest Investments, которая получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома".